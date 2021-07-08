Лавров заявил, что Москва надеется получить от Токио разъяснения по военному союзу с США

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8 июля 2021, 08:15 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Российская Федерация рассчитывает на то, что Япония предоставит разъяснения касательно американо-японского военного союза. Такое заявление в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва надеется также на получение от японского руководства разъяснений, связанных с угрозами безопасности на планете. Лавров напомнил о том, что Токио не собирался размещать в Японии вооружение, угрожающее РФ. Об этом ранее говорили власти этой страны.

При этом, как сказал глава российского МИД, в настоящее время наблюдается совершенно противоположная ситуация, когда речь заходит о военном союзе с американцами. Лавров сообщил о готовности Москвы обсудить разъяснения, если Токио их предоставит.

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