Член комитета Госдумы Морозов заявил, что идея ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками не заслуживает поддержки

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7 июля 2021, 14:48

Государственная дума, фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Олег Морозов, являющийся членом комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, рассказал, что думает насчет предложения ограничить в РФ полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками. В беседе с RT он подчеркнул, что число сроков является прерогативой лиц, наделяющих конкретного человека данными полномочиями.

По мнению Морозова, такую инициативу поддерживать не стоит. Он назвал ее неверной процедурой в отношении депутатов, ведь говоря о таких лицах, речь идет о вопросе доверия россиян.

По словам Морозова, вопрос ограничений можно поднимать в том случае, если имеется в виду “назначаемый человек”. Отметим, что соответствующее предложение ранее поступило от Антона Орлова, занимающего пост директора Института исследования проблем современной политики.

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