Песков заявил об обеспокоенности намерениями Британии отправлять свои корабли в «воды Украины»

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7 июля 2021, 13:35 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заявление главы британского внешнеполитического ведомства об очередных заходах принадлежащих Соединенному Королевству кораблей в “воды Украины” не может не вызывать обеспокоенность. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Доминик Рааб, занимающий пост главы британского МИД, подчеркнул, что корабли Великобритании и впредь будут появляться в “территориальных водах Украины”. В свою очередь пресс-секретарь Путина отметил, что в настоящее время консультации по соблюдению границ и проходу судов между Лондоном и Москвой не ведутся. Он назвал российско-британские отношения “подмороженными”.

По словам Пескова, всякий раз, когда корабли Соединенного Королевства будут нарушать российскую государственную границу, РФ будет принимать меры. Он добавил, что российское руководство использует в таких случаях дипломатические каналы.

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