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Россия призвала Иран выполнять соглашение с МАГАТЭ в связи с намерениями обогатить уран до 20%

, 09:39 Источник: РИА Новости

Россия призвала Иран выполнять соглашение с МАГАТЭ в связи с намерениями обогатить уран до 20%
pixabay.com

Иранские власти ранее заявили о намерении заняться обогащением урана до 20%. В связи с этим российское руководство сообщило о необходимости полного выполнения Тегераном соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Такое заявление сделал замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

По его словам, если Иран будет придерживаться указанного соглашения, то его действия “в сфере развития его ядерной программы не несут распространенческих рисков”. Накануне иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что в стране доставят в лабораторию обогащенный до 20% оксид урана. При этом его преобразуют в Исфахане во фторид урана, а далее - в обогащенный до 20% металлический уран.

По информации МАГАТЭ, иранская сторона займется его производством для научно-исследовательского реактора, который расположен в столице этой страны. В свою очередь главы немецкого, французского и британского внешнеполитических ведомств заявили о существенном нарушении обязательств Тегерана в рамках СВПД в связи с такими планами.

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