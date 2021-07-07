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Полковник Макгрегор призвал Вашингтон сотрудничать с Россией и Китаем по Афганистану

, 08:16 Источник: РИА Новости

Полковник Макгрегор призвал Вашингтон сотрудничать с Россией и Китаем по Афганистану
pixabay.com

Американскому руководству следует придерживаться конструктивного диалога с КНР и РФ по Афганистану. Это позволит достичь стабильности в стране. К этому призвал отставной полковник Дуглас Макгрегор, ранее являвшийся старшим советником и. о. главы Пентагона.

Отметим, что власти Соединенных Штатов заявили, что полностью выведут свои войска из данного региона до 11 сентября. В настоящее время на афганской территории находятся до 10000 военнослужащих Североатлантического альянса и его партнеров. Американцев там порядка 2500.

По словам Макгрегора, если США будут сотрудничать с Москвой и Пекином по Афганистану, то добьются лучших результатов в плане борьбы с преступностью в регионе. Он добавил, что страны, расположенные рядом с Афганистаном, будут защищать собственные интересы.

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