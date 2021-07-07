Полковник Макгрегор призвал Вашингтон сотрудничать с Россией и Китаем по Афганистану

Американскому руководству следует придерживаться конструктивного диалога с КНР и РФ по Афганистану. Это позволит достичь стабильности в стране. К этому призвал отставной полковник Дуглас Макгрегор, ранее являвшийся старшим советником и. о. главы Пентагона.
Отметим, что власти Соединенных Штатов заявили, что полностью выведут свои войска из данного региона до 11 сентября. В настоящее время на афганской территории находятся до 10000 военнослужащих Североатлантического альянса и его партнеров. Американцев там порядка 2500.
По словам Макгрегора, если США будут сотрудничать с Москвой и Пекином по Афганистану, то добьются лучших результатов в плане борьбы с преступностью в регионе. Он добавил, что страны, расположенные рядом с Афганистаном, будут защищать собственные интересы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.