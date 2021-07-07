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Президент США Байден призвал вернуть уважение к верховенству закона после штурма Капитолия

, 07:24 Источник: ТАСС

Президент США Байден призвал вернуть уважение к верховенству закона после штурма Капитолия
Джозеф Байден, фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Global Look Press

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил о необходимости совместной работы республиканцев и демократов, что позволит вернуть уважение к верховенству закона после штурма Капитолия.

Накануне, 6 июля, прошло полгода со дня беспорядков в американской столице. По этому случаю президент сделал заявление, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер считает, что произошедшее “стало кризисом существования”. Он назвал события 6-месячной давности проверкой того, выживет ли демократия Соединенных Штатов. Байден призвал “противостоять ненависти, лжи, экстремизму”, что способствовало штурму.

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