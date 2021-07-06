Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни

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6 июля 2021, 15:18 Источник: ИА Грозный-информ

Рамзан Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Рамзан Кадыров во вторник, 6 июля, подал документы в региональную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы главы Чеченской Республики.

В Грозном ранее прошла Конференция Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой обсуждалась кандидатура на должность главы Чечни на предстоящие выборы. По итогам тайного голосования единороссы единогласно поддержали действующего главу республики Рамзана Кадырова. За Кадырова проголосовали все 176 делегатов конференции, имеющие право голоса.

Прямые выборы главы Чечни на Единый день голосования. В Чечне 19 сентября 2021 года также будут избраны депутаты Госдумы, Парламента ЧР, Грозненской городской Думы, а также в двух городских поселениях, 14 муниципальных районах и 173 сельских поселениях.

44-летний Рамзан Кадыров - Герой России. Он возглавляет Чечню более 14 лет. Кадыров ранее заявлял, что примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения.

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