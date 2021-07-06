Юрий Воротников: Я рад, что Роза Чемерис присоединилась к партии «Новые люди»

Заместитель руководителя исполкома партии "Новые люди" Юрий Воротников поделился своим мнением о выдвижении Розы Чемерис в Госдуму.

Партийные руководители «Новых людей» называют Розу Чемерис кандидатом с высоким электоральным потенциалом. Кандидатом с отличным знанием региона называет её заместитель руководителя исполкома партии, председатель комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Юрий Воротников.

«Она известна людям, работает уже давно, знает специфику Дальнего Востока, всю проблематику, а главное - реально болеет душой за людей. Я очень рад, что Роза присоединилась к нашей партии, выдвигается от неё, мы возлагаем на неё большие надежды», - заявил Воротников.

Политтехнолог считает, что проблема Государственной Думы на сегодняшний день заключается в том, что в её составе очень мало людей, способных эффективно представлять и лоббировать интересы своих регионов.

«У нас централизовано всё спускается, централизовано организуется. Но интересы конкретного региона не просто представить, а пролоббировать сегодня депутаты Госдумы всерьёз не могут. Они оказываются заложниками костности партийной системы, системы Государственной Думы и в целом политической системы, которая сложилась на данный момент в России. А у Розы есть потенциал, чтобы искренне и по-настоящему отстаивать интересы Дальнего Востока. Она не просто знает проблематику и разбирается в ней, но и – самое главное - понимает, как грамотно приземлить это в законодательные инициативы. То есть это не будет просто оголтелый популизм, это будут конкретные реальные предложения по тем направлениям деятельности, в которых она является экспертом», - считает Юрий Воротников.

Также эксперт отметил, что в российской политической системе женщины сегодня представлены очень слабо.