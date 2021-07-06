Политтехнолог Евгений Минченко: «Роза Чемерис - женщина-воин, которая не боится препятствий»

По мнению одного из ведущих политтехнологов страны — главы коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, у Розы Чемерис целостный, интересный и яркий образ.

«Это такая „женщина-воин“, которая не боится препятствий, умеет их преодолевать и даже, может быть, испытывает удовольствие, когда встречаются преграды, потому что это даёт ей возможность проявить свои лучшие качества. При этом, конечно же, как женщина она делает акценты и на семье, и на заботе. Это женщина-воин, которая помнит о людях, чувствует и своих близких, и своих избирателей. В принципе, это достаточно интересный и яркий образ. Насколько он окажется электорально эффективным, мы увидим по итогам выборов», — поделился своим мнением Евгений Минченко.

По мнению эксперта, Роза Чемерис гармонично вписывается в концепцию партии «Новые люди». Он отметил, что в партии достаточно большое количество женщин, а одним из наиболее ярких представителей «Новых людей» является Сардана Аксентьева, которая была мэром Якутска и известна на всю страну как народный мэр, человек, который избавлялся от ненужных расходов, от ненужной роскоши, ставил чиновников под контроль, а также выстроил очень тесную, интерактивную и по-настоящему тёплую коммуникацию с жителями города.

«Основной запрос у избирателей, чтобы политики предлагали новый стиль — более открытый, более яркий, более искренний. Я вижу, что Роза Чемерис пытается двигаться в этом направлении», — отметил Евгений Минченко.

Отметим, сегодня стало известно о том, что Роза Чемерис возглавит партию «Новые люди» на выборах в ГД РФ по Дальнему Востоку.