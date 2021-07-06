У Розы Чемерис есть все шансы на победу - Павел Наливайко

Приморский политик возглавит дальневосточный партийный список, где у неё, по мнению политолога Павла Наливайко, хорошие шансы на победу.
«Сам факт появления Розы Чемерис во главе партийного списка „Новых людей“ по Дальнему Востоку говорит о нескольких вещах. Первое — это серьёзность намерений Розы Чемерис продолжить начатую работу, о чем она ранее заявляла ещё в ходе праймериз „Единой России“. И второе — это наличие ресурсной поддержки со стороны в том числе федеральных элит. Затратность на проведение кампании по Дальнему Востоку несоизмерима с региональным уровнем, и здесь очевидно, что Розе Чемерис удалось заручиться поддержкой федерального ресурса», — полагает эксперт.
По мнению Павла Наливайко, кампания «Новых людей» на Дальнем Востоке обещает быть интересной.
«У Чемерис неплохой бэкграунд с точки зрения её работы в Приморье. Кроме того, были довольно внятные программные заявления с её стороны. Конечно же, это позволит найти поддержку не только в Приморском крае, но и в остальных регионах Дальнего Востока, потому что целый ряд проблем в равной степени актуален как для Приморья, так и для других субъектов», — говорит он.
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