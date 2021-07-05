Джабаров прокомментировал заявление кандидата в президенты Эстонии с требованием к России «вернуть» часть территорий

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5 июля 2021, 14:27

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров, занимающий пост первого замглавы международного комитета Совфеда, высказался о словах кандидата на должность эстонского президента Хенна Пыллуааса. Ранее тот заявил, что Российская Федерация должна “вернуть” Эстонии некоторые территории.

По словам сенатора, Таллин неоднократно поднимает тему Тартуского договора. Джабаров подчеркнул, что он уже долгое время не действует для российской стороны. Он отметил, что в Эстонии этот вопрос затрагивают, чтобы “раскачать антироссийские настроения”.

“Эстония — наш сосед. Если они хотят с соседями жить дружно, надо всё-таки начинать не с каких-то мифических территориальных претензий”.

Парламентарий назвал такие высказывания контрпродуктивными. Джабаров добавил, что вместо этого Таллину следует пытаться наладить отношения с Россией, пишет RT.

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