Зеленский назвал «Северный поток - 2» оружием против Украины и Европы, призвав не допустить начала его эксплуатации

Газовый проект “Северный поток - 2” является оружием, направленным против Украины и европейских стран. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о необходимости бороться с запуском газопровода.
По его словам, это должны сделать международные партнеры Киева. Зеленский подчеркнул, что именно “Северный поток - 2” в настоящее время является самым серьезным вызовом для Украины. В ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" он отметил, что нельзя допустить, чтобы этот проект начали эксплуатировать.
“Введение его в эксплуатацию – это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем”, - заявил украинский президент.
Он добавил, что для борьбы с газовым проектом нужно задействовать в том числе механизмы ОБСЕ, ООН и прочих организаций.
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