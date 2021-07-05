Зеленский назвал «Северный поток - 2» оружием против Украины и Европы, призвав не допустить начала его эксплуатации

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5 июля 2021, 12:49 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото Sergey Starostenko/Global Look Press

Газовый проект “Северный поток - 2” является оружием, направленным против Украины и европейских стран. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о необходимости бороться с запуском газопровода.

По его словам, это должны сделать международные партнеры Киева. Зеленский подчеркнул, что именно “Северный поток - 2” в настоящее время является самым серьезным вызовом для Украины. В ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" он отметил, что нельзя допустить, чтобы этот проект начали эксплуатировать.

“Введение его в эксплуатацию – это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем”, - заявил украинский президент.

Он добавил, что для борьбы с газовым проектом нужно задействовать в том числе механизмы ОБСЕ, ООН и прочих организаций.

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