Теперь официально: Роза Чемерис выдвинута в Госдуму от партии «Новые люди»

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5 июля 2021, 08:57

Депутат думы Владивостока Роза Чемерис выдвинута кандидатом в Государственную Думу РФ от партии «Новые люди». Такое решение было принято на съезде партии, который состоялся вчера, 4 июля.

Роза Чемерис в качестве кандидата от «Новых людей» поборется за мандат по избирательному округу №62, по которому месяц назад выдвигала свою кандидатуру на праймериз «Единой России», однако позже отказалась от участия в предварительном голосовании из-за административного давления.

Кроме того, приморский политик возглавила дальневосточный партийный список.

«Я приняла предложение руководителя партии Алексея Нечаева возглавить дальневосточную группу партии «Новые люди». Кроме того, я выдвину свою кандидатуру по одномандатному округу № 62, где уже проделана колоссальная работа, развернуты штабы, идёт работа с людьми», - заявила на прошлой неделе Роза Чемерис.

Роза Чемерис подчеркнула, что, прежде чем принять данное решение, ей важно было лично убедиться в том, что «партия является системной и идёт в политику с соблюдением всех «правил игры».

«Социологические исследования в регионах Дальнего Востока говорят о том, что у людей сформировался запрос на появление новых лиц. Людей, которые готовы работать, вникать в проблемы, не закрывать глаза на сложные вопросы. Разброс колоссальный от 10 до 18 % говорят, что они бы проголосовали за новую политическую силу, за новых людей. Именно поэтому на выборы мы пойдём с той программой, о которой боятся и не хотят говорить другие партии», - заявила депутат думы Владивостока.

В партии «Новые люди» считают Розу Чемерис политиком с большим потенциалом и возлагают на неё серьёзные надежды. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома партии, председатель комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Юрий Воротников.

«Она известна людям, работает уже давно, знает специфику региона, всю проблематику, а главное - реально болеет душой за людей. Я очень рад, что Роза Басировна присоединилась к нашей партии, выдвигается от неё, мы возлагаем на неё большие надежды и считаем её очень перспективным политиком», - заявил Воротников.

По мнению одного из ведущих политтехнологов страны – главы коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, у Розы Чемерис целостный, интересный и яркий образ.

«Это такая «женщина-воин», которая не боится препятствий, умеет их преодолевать и даже, может быть, испытывает удовольствие, когда встречаются преграды, потому что это даёт ей возможность проявить свои лучшие качества. При этом, конечно же, как женщина она делает акценты и на семье, и на заботе. Это женщина-воин, которая помнит о людях, чувствует и своих близких, и своих избирателей. В принципе, это достаточно интересный и яркий образ. Насколько он окажется электорально эффективным, мы увидим по итогам выборов», - поделился своим мнением Евгений Минченко.

По мнению политолога Павла Наливайко, сам факт появления Розы Чемерис во главе партийного списка «Новых людей» по Дальнему Востоку говорит, во-первых, о серьёзности намерений Розы Чемерис продолжить начатую работу, о чем она ранее заявляла ещё в ходе праймериз «Единой России», а во-вторых, о наличии ресурсной поддержки со стороны в том числе федеральных элит.

«Стоимость проведения кампании по Дальнему Востоку несоизмерима с региональным уровнем, и здесь очевидно, что Розе Чемерис удалось заручиться поддержкой федерального ресурса», - полагает эксперт.

Наливайко считает, что у Розы Чемерис хорошие шансы на успех, который теперь зависит в первую очередь от того, насколько грамотно будет выстроена сама кампания, в том числе и на округе №62, где Роза Чемерис выдвигается одномандатником.

«Это позволит внести интригу и в Приморском крае, так как сейчас 62-ой округ остаётся в регионе единственным конкурентным округом, и у Чемерис там есть, на мой взгляд, неплохие шансы на победу», - говорит политолог.

Сама же Роза Чемерис подчёркивает, что видит своей задачей и задачей своей команды обеспечение честных выборов на Дальнем Востоке.

«Мы развернём масштабную работу по формированию корпуса наблюдателей в регионах. Люди должны быть уверены, что их право на новую политику, на новые лица в политике будет защищено, а голоса не будут украдены», - заявила она.

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