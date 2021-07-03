Военный эксперт Фарли заявил о неспособности США вести одновременно две войны с Китаем и Россией

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3 июля 2021, 22:38 Источник: ПолитРоссия

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На страницах портала 19FortyFive появился материал, в котором говорится, что Вашингтон не в силах противостоять в военном плане сразу Китаю и Российской Федерации. Такого мнения придерживается военный эксперт Роберт Фарли.

Он подчеркнул, что если между американцами и китайцами вдруг вспыхнет война, то центральным местом развития событий станет Тихий океан. При этом Соединенные Штаты будут вынуждены привлечь все ВМС, ведь союзники Белого дома не хотят, чтобы военный конфликт происходил в данном регионе. Фарли отметил, что в этом случае страны, поддерживающие Вашингтон, захотят не вмешиваться.

Вместе с тем эксперт указал на то, что США и РФ будут воевать, судя по всему, в Европе. Если это на самом деле произойдет, то помощь сухопутным войскам Соединенных Штатов окажут остальные страны, входящие в Североатлантический альянс.

Кроме того, в публикации говорится, что ВВС США придется противостоять противникам на обоих фронтах. Фарли полагает, что долго американцы не продержатся, если ситуация будет развиваться подобным образом.

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