Посол РФ Антонов заявил об отсутствии «кардинальных тектонических подвижек» в отношениях с США

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июля 2021, 22:08

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Global Look Press

В российско-американских отношениях пока что не наблюдаются кардинальные подвижки. Хотя после встречи Путина и Байдена в Женеве прошло всего несколько дней. Такое заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

В эфире Youtube-канала "Соловьев Live" он сообщил, что находится на американской территории уже 11 дней, и пока “кардинальных тектонических подвижек” не отмечалось.

“Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты”, - сказал Антонов.

Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона в настоящее время старается претворить в жизнь практические дела, которые показали глава российского государства Путин и хозяин Белого дома Джо Байден. Антонов добавил, что Россия к этому готова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости