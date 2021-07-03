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Посол РФ Антонов заявил об отсутствии «кардинальных тектонических подвижек» в отношениях с США

, 22:08

Посол РФ Антонов заявил об отсутствии «кардинальных тектонических подвижек» в отношениях с США
Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Global Look Press

В российско-американских отношениях пока что не наблюдаются кардинальные подвижки. Хотя после встречи Путина и Байдена в Женеве прошло всего несколько дней. Такое заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

В эфире Youtube-канала "Соловьев Live" он сообщил, что находится на американской территории уже 11 дней, и пока “кардинальных тектонических подвижек” не отмечалось.

“Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты”, - сказал Антонов.

Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона в настоящее время старается претворить в жизнь практические дела, которые показали глава российского государства Путин и хозяин Белого дома Джо Байден. Антонов добавил, что Россия к этому готова.

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