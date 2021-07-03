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Жириновский заявил, что речь об «отставке» вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева не идёт

, 21:04 Источник: РИА Новости

Жириновский заявил, что речь об «отставке» вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева не идёт
Владимир Жириновский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что никакой отставки вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева нет. В беседе с радиостанцией “Комсомольская правда” он отметил, что решение принималось по обоюдному согласию.

Лебедев, являющийся старшим сыном главы ЛДПР, некоторое время назад рассказал, что более не желает участвовать в политической жизни государства. Кроме того, он сообщил, что не собирается присоединяться к избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы в текущем году.

Жириновский в свою очередь заявил, что его сын намерен заняться иными проектами. По его словам, спорных моментов с Лебедевым не было. Он заявил об отсутствии проблем с вице-спикером.

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