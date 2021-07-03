Запланированный на 5 июля визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантинных мер в стране
3 июля 2021, 19:07
Введение карантинных мер на территории Брунея стало причиной отмены визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в эту страну. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-ресурсе МИД РФ.
Отметим, что в Брунее Лаврову предстояло встретиться с местным султаном 5 июля. Кроме того, там были запланированы переговоры со вторым министром иностранных дел.
На сайте российского МИД подчеркивается, что визит главного дипломата России в Лаос и Индонезию должен состояться в соответствии с намеченной датой. Так, в Джакарте Лаврову предстоит провести встречу с индонезийским президентом и главой местного МИД 6 июля, а днем позже в Вьентьяне обсудить ряд вопросов с президентом, премьером Лаоса, с главой внешнеполитического ведомства этой страны.
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