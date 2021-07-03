Замминистра обороны Японии Накаяма провёл параллели между учениями России и нападением на Перл-Харбор

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3 июля 2021, 18:24 Источник: РИА Новости

Zhang Yongxing/Global Look Press

На страницах британского таблоида Daily Express появился материал, в котором японское оборонное ведомство намекнуло Вашингтону на очередной Перл-Харбор в связи с российскими учениями. Речь идет о маневрах в районе Гавайских островов.

В публикации издание приводит слова Ясухидэ Накаямы, замминистра обороны Японии. Тот в свою очередь подчеркивает, что Соединенным Штатам следует настороженно воспринимать военные учения Российской Федерации в упомянутом регионе.

“Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор… Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью”, - отмечает Накаяма.

Кроме того, он заявил, что Пекин проводит учения, координируя их с Москвой. Замминистра обороны Японии добавил, что в отношении КНР нужно проводить политику сдерживания.

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