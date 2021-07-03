Захарова заявила, что учения на Хоккайдо «обеспечивают узколобые интересы военного альянса Японии с Вашингтоном»
3 июля 2021, 17:23
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что военные учения на острове Хоккайдо призваны “обеспечивать узколобые интересы военного альянса Японии с Вашингтоном”. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был размещен на официальном интернет-ресурсе ведомства.
По ее словам, судить об усилиях Токио в военной области можно по действиям японского руководства и заявлениям главы Минобороны этой страны. В сообщении маневры Японии и США охарактеризовали как “беспрецедентные”. Речь идет об охвате японской территории и военных силах.
Захарова добавила, что Токио “уходит от конструктивного диалога” с Российской Федерацией. Напомним, что учения “Восточный щит” стартовали 24 июня. Завершатся они 11 июля. Их участниками являются японцы и американцы.
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