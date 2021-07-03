Советница Санду Брашовяну-Еризану допустила запрет на гастроли в Молдавии россиян, выступавших в Крыму

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3 июля 2021, 16:58 Источник: РИА Новости

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Анжела Брашовяну-Еризану, занимающая должность советника молдавского президента по вопросам культуры, заявила о необходимости запретить гастролировать в стране артистам из России, которые выступали на Крымском полуострове. Об этом она сообщила в интервью одному из украинских порталов.

Она подчеркнула, что выступает за возвращение к регламенту, разработчиком которого в свое время стало молдавское министерство культуры. “Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента. Сейчас такие вещи невозможны”, - отметила Брашовяну-Еризану.

Она считает, что на территорию Молдавии нельзя пускать с гастролями таких российских артистов, как Сергей Безруков, Наташа Королева, Лолита, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум, Валерия. Кроме того, она предложила запретить гастроли в республике Ивана Охлобыстина, Кати Лель, Леонида Ярмольника, Елены Воробей, Сергея Пенкина, Эмира Кустурицы, Григория Лепса, Надежды Бабкиной, Никиты Михалкова, Михаила Боярского, Стивена Сигала, Жерара Депардье и других.

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