Додон обвинил президента Молдавии Санду в антироссийских шагах под руководством западных кураторов

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июля 2021, 16:31 Источник: РИА Новости

Игорь Додон, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Молдавии Майя Санду подчиняется западным кураторам и реализует антироссийскую политику. Такое заявление сделал Игорь Додон, ранее занимавший пост президента этой страны, являющийся сопредседателем блока "Коммунисты и социалисты".

Он подчеркнул, что Санду уже шесть месяцев “думает, что руководит страной”. В действительности она делает так, как говорят ей кураторы Запада, отметил Додон. За время пребывания в кресле президента она неоднократно демонстрировала “антироссийские шаги”. Об этом экс-президент Молдавии написал в Telegram.

По его словам, советник действующего главы республики считает необходимым запретить выступать на молдавской территории артистам, которые ранее давали концерты на Крымском полуострове. Додон отметил, что Санду может принять решение ввести против Белоруссии ограничительные меры. Он призвал нынешнего президента выражать ложный “патриотизм” в иных государствах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости