Украинский эксперт Минин назвал слова Путина об Украине предупреждением Киеву

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3 июля 2021, 15:50 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

В ходе прямой линии глава российского государства указал на темы, которые смогут обсуждать украинские и российские власти. При этом между странами прогресса не наблюдается, в связи с чем отношения между Москвой и Киевом могут еще больше ухудшиться. Такого мнения придерживается автор материала, размещенного на страницах одного из украинских изданий, Максим Минин.

Он допустил, что по Украине вероятны компромиссы, но для этого Россия должна перестать заниматься “милитаризацией украинской территории”. По словам Минина, сотрудничество между Киевом и Североатлантическим альянсом может вылиться в военный конфликт.

Так, в пример он привел высказывание российского лидера Путина об инциденте с принадлежащим Великобритании эсминцем Defender. В материале говорится, что президент РФ назвал произошедшее провокацией, добавив, что даже если бы российские военные уничтожили это судно, то третья мировая война бы не вспыхнула.

“Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее”, - полагает Минин.

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