Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Цеков заявил о нежелании США заключать соглашение с Россией в сфере кибербезопасности

, 15:13 Источник: РИА Новости

Сенатор Цеков заявил о нежелании США заключать соглашение с Россией в сфере кибербезопасности
pixabay.com

Вашингтон поспешил бы заключить соглашение с Москвой по кибербезопасности, если бы на самом деле проявлял интерес к защите собственных структур от атак хакеров. Такое заявление сделал Сергей Цеков, являющийся членом международного комитета Совфеда.

Некоторое время назад от издания США Wired поступила информация о том, что вирус-вымогатель атаковал как минимум две сотни американских организаций. В своем материале Wired сослалось на компанию Huntress. При этом в произошедшем обвинили РФ. Якобы некоторые хакеры из группировки REvil действовали с российской территории.

По словам Цекова, Вашингтон не желает улучшать отношения с Москвой. Он отметил, что именно по этой причине американская сторона делает подобные провокационные заявления. Он добавил, что американцы сознательно выбирают сферу, в которой проверить факты сложно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Хасбулатов предложил ввести в России налог на добычу полезных ископаемых, чтобы повысить пенсии

Хасбулатов предложил ввести в России налог на добычу полезных ископаемых, чтобы повысить пенсии

В России можно ввести новый налог на добычу полезных ископаемых для повышения пенсии. Завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Плеханова Руслан Хасбулатов предложил, чтобы этот налог целевым образом зачислялся в Пенсионный фонд РФ, тогда в стране можно будут отменить пенсионную реформу.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Общество

Общество

Общество