Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Указ об утверждении Стратегии нацбезопасности России в субботу опубликован на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru). Документ вступает в силу со дня его подписания.
В документе перечислены основные стратегические приоритеты России, среди которых: сбережение народа РФ, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, экологическая безопасность и рациональное природопользование. Среди ключевых задач ставится в приоритет защита национальных интересов россиян как в России, так и за ее пределами.
В Стратегии подчеркивается возрастание важности обороны России.
Предыдущий указ Стратегии национальной безопасности РФ был принят в 2015 году, с появлением нового теряет свою силу.
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