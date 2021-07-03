Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

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3 июля 2021, 13:58 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Указ об утверждении Стратегии нацбезопасности России в субботу опубликован на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru). Документ вступает в силу со дня его подписания.

В документе перечислены основные стратегические приоритеты России, среди которых: сбережение народа РФ, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, экологическая безопасность и рациональное природопользование. Среди ключевых задач ставится в приоритет защита национальных интересов россиян как в России, так и за ее пределами.

В Стратегии подчеркивается возрастание важности обороны России.

Предыдущий указ Стратегии национальной безопасности РФ был принят в 2015 году, с появлением нового теряет свою силу.

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