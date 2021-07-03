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Власти России расширили список запрещённых для ввоза с Украины продуктов

, 07:13

Власти России расширили список запрещённых для ввоза с Украины продуктов
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Власти России расширили список запрещённых для ввоза с Украины продуктов. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 июня, уже вступило в силу.

В список включены ячмень, масло пальмовое, тушенка, сахар, какао-паста, макароны, готовые продукты из кукурузы, мюсли, кетчуп, майонез, вкусовые добавки, приправы, супы и готовые бульоны; минеральная и газированная вода, содержащая вкусоароматические вещества, мороженое, мюсли и другие.

Постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Также запрещены для ввоза корма для животных, - передаёт RT.

Из Украины ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и других погрузочных щитов.

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