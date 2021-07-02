США подтвердили уход с авиабазы Баграм и передали её силам безопасности Афганистана

Американские власти подтвердили, что США покидают расположенную на территории Афганистана авиабазу Баграм. С таким заявлением выступил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
Он подчеркнул, что американцы передают указанный объект афганским силам безопасности. По словам Кирби, тем самым можно видеть, как Соединенные Штаты сокращают свое присутствие в этой стране.
Отметим, что данная авиабаза находится севернее столицы Афганистана. Ее задействовали войска СССР, когда шла Афганская война. Когда американцы появились в Афганистане, они превратили Баграм в свою главную базу. Ко всему прочему, Кирби сообщил, что командование американскими войсками на афганской территории передается от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи.
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