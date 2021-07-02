Макрон выступил за доверительные отношения между Евросоюзом и Россией в разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж желает, чтобы между Москвой и Евросоюзом были выстроены более доверительные отношения. Данная информация следует из коммюнике Елисейского дворца.
Об этом французский лидер подчеркнул, когда беседовал с главой российского государства Владимиром Путиным по телефону 2 июля. Отмечается, что лидеры двух стран поддержали стремление сохранять в Европе стратегическую стабильность.
В телефонном разговоре Путин и Макрон затронули также украинскую тему. В коммюнике сказано, что Макрон заявил о важности нормандского формата. Французский президент подчеркнул, что касательно ливийского вопроса Российской Федерации и всем прочим сторонам необходимо придерживаться соглашений, которые были достигнуты ранее.
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