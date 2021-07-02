Президент РФ Путин обсудил по телефону с французским коллегой Украину, Ливию и Карабах

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2 июля 2021, 20:55 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил сотрудничество двух стран в международных делах. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.



Во время разговора сегодня, второго июля, главы двух государств затронули темы Нагорного Карабаха, Украины и Ливии. Путин и Макрон акцентировали внимание на безопасности в Европе. Что касается украинского вопроса, то президенты подтвердили приверженность минским соглашениям.

Владимир Путин подчеркнул, что украинское руководство придерживается в решении проблемы Донбасса деструктивных действий. Говоря о Нагорном Карабахе, глава России отметил стабильную ситуацию в регионе.

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