Президент РФ Путин обсудил по телефону с французским коллегой Украину, Ливию и Карабах

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил сотрудничество двух стран в международных делах. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.
Во время разговора сегодня, второго июля, главы двух государств затронули темы Нагорного Карабаха, Украины и Ливии. Путин и Макрон акцентировали внимание на безопасности в Европе. Что касается украинского вопроса, то президенты подтвердили приверженность минским соглашениям.
Владимир Путин подчеркнул, что украинское руководство придерживается в решении проблемы Донбасса деструктивных действий. Говоря о Нагорном Карабахе, глава России отметил стабильную ситуацию в регионе.
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