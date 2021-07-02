Байден заявил, что в ближайшие дни войска США не покинут Афганистан

Журналисты поинтересовались у хозяина Белого дома Джозефа Байдена, выведут ли Соединенные Штаты своих военнослужащих из Афганистана в ближайшие дни. На это президент ответил, что “нет, мы идем в соответствии с ожиданиями, которые поставили перед собой”.
Ранее от газеты Telegraph поступала информация о том, что американцы и британцы покинут Афганистан к четвертому июля текущего года. Об этом рассказывал источник, близкий к главе генштаба Соединенного Королевства.
По словам американского лидера, войска будут выводить из региона до грядущего сентября. Он отметил, что в этом вопросе будут придерживаться взаимодействия с союзниками. Байден добавил, что, по всей видимости, в Афганистане смогут удержать правительство.
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