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Байден заявил, что в ближайшие дни войска США не покинут Афганистан

, 18:45 Источник: РИА Новости

Байден заявил, что в ближайшие дни войска США не покинут Афганистан
Джо Байден, фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Журналисты поинтересовались у хозяина Белого дома Джозефа Байдена, выведут ли Соединенные Штаты своих военнослужащих из Афганистана в ближайшие дни. На это президент ответил, что “нет, мы идем в соответствии с ожиданиями, которые поставили перед собой”.

Ранее от газеты Telegraph поступала информация о том, что американцы и британцы покинут Афганистан к четвертому июля текущего года. Об этом рассказывал источник, близкий к главе генштаба Соединенного Королевства.

По словам американского лидера, войска будут выводить из региона до грядущего сентября. Он отметил, что в этом вопросе будут придерживаться взаимодействия с союзниками. Байден добавил, что, по всей видимости, в Афганистане смогут удержать правительство.

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