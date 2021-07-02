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Генерал СБУ Ягун заявил, что в войне с Россией НАТО поможет развединформацией и оружием

, 18:23 Источник: РИА Новости

Генерал СБУ Ягун заявил, что в войне с Россией НАТО поможет развединформацией и оружием
pixabay.com

Если вдруг между Украиной и Российской Федерацией вспыхнет военный конфликт, то Киев с противником “один на один не останется”. Такое заявление сделал Виктор Ягун, ранее занимавший пост зампредседателя СБУ.

По его мнению, если военное противостояние между странами все-таки произойдет, то Североатлантический альянс не станет помогать Украине своими войсками. При этом, как подчеркнул Ягун, военно-политический блок начнет поставлять на украинскую территорию вооружение.

По словам бывшего зампредседателя СБУ, вероятный военный конфликт с Москвой является проблемой только Киева. В интервью Youtube-каналу “Исландия” он отметил, что человеческими ресурсами НАТО помогать Украине не будет, но поддержит страну развединформацией.

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