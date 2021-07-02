Глава МИД Украины Кулеба обратился к НАТО со словами не позволить России расширить влияние в Чёрном море

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2 июля 2021, 17:42

Дмитрий Кулеба, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Североатлантический альянс должен помешать Российской Федерации “расширить влияние” в водах Черного моря. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Данная информация поступила от РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

Он подчеркнул, что затрагивает этот вопрос на каждой встрече с представителями стран, входящих в НАТО. Речь идет, в том числе о Болгарии, Румынии и Турции. По словам Кулебы, если в Черноморском регионе ничего не изменится, то РФ может существенно усилить свой контроль над морем.

Глава украинского МИД выступил за сотрудничество Украины и альянса в Черном море. Он отметил, что Черноморский регион не должен “повторить судьбу региона Азовского моря”. Кулеба добавил, что в случае полномасштабной конфронтации РФ и НАТО, у Москвы нет шансов одержать победу.

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