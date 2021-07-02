Политолог Алексей Чеснаков считает, что кабмину пора что-то делать, «иначе Путину придется что-то делать с правительством»

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2 июля 2021, 11:24 Источник: URA.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

У российского правительства охраняется негативный рейтинг одобрения среди граждан. Президенту РФ Владимиру Путину придётся предпринимать действия, чтобы справиться с этим.

Политолог Алексей Чеснаков, который в своё время работал в команде с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым, ссылаясь на опрос социологов по оценке работы правительства Михаила Мишустина, сделал вывод: «Правительству пора уже что-то делать. Иначе, при сохранении такого негативного тренда, Путину придется что-то делать с правительством».

Чеснаков написал это в своем telegram-канале.

Опрос аналитики «ФОМнибус» провели с 25 по 27 июня 2021 года, - сообщает URA.RU. Половина участников опроса оценили работу правительства как «скорее плохо», 35% считают, что кабмин работает «скорее хорошо» и 16% затрудняются ответить.

По итогам опроса, за последний год россияне стабильно оценивали работу правительства как «скорее плохо».

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