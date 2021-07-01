Роза Чемерис заявила о выдвижении в Госдуму от партии «Новые люди» по Дальнему Востоку

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1 июля 2021, 06:23

Депутат думы Владивостока Роза Чемерис, месяц назад снявшая свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» из-за административного давления, заявила, что будет баллотироваться в Государственную Думу от партии «Новые люди».

«Я приняла предложение руководителя партии Алексея Нечаева возглавить дальневосточную группу партии «Новые люди»», - заявила депутат Роза Чемерис.

Политик отметила, что после снятия её кандидатуры с праймериз «Единой России», работа её команды на территории Приморья не останавливалась.

«Штабы на территории Приморского края продолжали работу, моя команда формировала планы на активную фазу избирательной кампании, а я вела переговоры с рядом политических сил, заинтересованных в поиске ярких, амбициозных, профессиональных политиков. И такой политической силой стала партий «Новые Люди». После нескольких встреч с руководством, участия в семинарах, без преувеличения можно сказать, что это своего рода партия регионов, которая готова слышать и слушать своих единомышленников, идти командой, а не руководствоваться принципом «свой-чужой»», - говорится в заявлении политика.

Роза Чемерис сообщила также, что, прежде чем принять данное решение, ей важно было лично убедиться в том, что «партия является системной и идёт в политику с соблюдением всех «правил игры».

«Социологические исследования в регионах Дальнего Востока говорят о том, что у людей сформировался запрос на появление новых лиц. Людей, которые готовы работать, вникать в проблемы, не закрывать глаза на сложные вопросы. Разброс колоссальный от 10 до 18 % говорят, что они бы проголосовали за новую политическую силу, за новых людей. Именно поэтому на выборы мы пойдём с той программой, о которой боятся и не хотят говорить другие партии», - заявила Роза Чемерис.

Также она подчеркнула, что видит своей задачей и задачей своей команды обеспечение честных выборов на Дальнем Востоке:

«Мы развернём масштабную работу по формированию корпуса наблюдателей в регионах. Люди должны быть уверены, что их право на новую политику, на новые лица в политике будет защищено, а голоса не будут украдены».

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