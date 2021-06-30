Президент РФ Путин увязал решение провести встречу с Байденом в Женеве с большим влиянием лидера США в мире

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июня 2021, 14:56

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встречался с хозяином Белого дома Джозефом Байденом по той причине, что от американского коллеги на планете зависит многое.

Кроме того, российский лидер объяснил угрозы в адрес РФ со стороны Вашингтона попыткой сохранить свою монополию. При этом Путин выразил надежду на то, что российско-американские отношения нормализуются.

Напомним, что президенты США и России встретились в Женеве 16 июня. Лидеры двух стран обсудили в рамках прошедшего саммита ряд вопросов, интересующих обе стороны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости