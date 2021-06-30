Президент РФ Путин увязал решение провести встречу с Байденом в Женеве с большим влиянием лидера США в мире
30 июня 2021, 14:56
Глава российского государства Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встречался с хозяином Белого дома Джозефом Байденом по той причине, что от американского коллеги на планете зависит многое.
Кроме того, российский лидер объяснил угрозы в адрес РФ со стороны Вашингтона попыткой сохранить свою монополию. При этом Путин выразил надежду на то, что российско-американские отношения нормализуются.
Напомним, что президенты США и России встретились в Женеве 16 июня. Лидеры двух стран обсудили в рамках прошедшего саммита ряд вопросов, интересующих обе стороны.
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