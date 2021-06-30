Россия и Турция возвращаются к диалогу

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30 июня 2021, 14:17 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Глава МИД России Сергей Лавров 30 июня в Анталье проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Турция благодарна России за недавнюю отмену въездных ограничений, а значит время для поездки Лаврова выбрано весьма благоприятное. Планируется обсудить ситуацию в Закавказье, кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановку на Украине, а также в Центральной Азии.



МИД России сообщает, что Лавров и Чавушоглу предметно обсудят ход политического урегулирования конфликта в Сирии после переизбрания в конце мая президента этой страны Башара Асада и подготовки к шестой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве. Переговоры коснутся вопросов наращивания гуманитарного содействия сирийцам, положения дел в провинции Идлиб и обстановки на северо-востоке Сирии, где действуют курдские военизированные формирования.



Планируется обменяться мнениями по поводу ливийского вооруженного конфликта. В бывшей Джамахирии к концу этого года должны пройти референдум по Конституции и всеобщие выборы. В прошлом году удалось добиться серьезных подвижек в создании единого органа власти – Правительства национального единства, но признаки раскола между различными частями страны сохраняются.



Апрельское решение Оперштаба по борьбе с коронавирусом в России приостановить все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы в Турцию стало для этой страны серьезным экономическим ударом. Отметим, что такому решению предшествовали визит Эрдогана в Украину и ряд неприятных для Кремля заявлений с турецкой стороны. Теперь же на переговорах в Анталье значительное внимание «будет уделено путям интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обеспечения его качественного роста».



«Наплыв российских туристов стал спасением не только для переживающего трудности туристического сектора Турции, но и для экономики республики, которая переживает финансовый кризис, вызванный COVID-19», - отметил Айкан Эрдемир, старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий.



В рамках внешней политики, по наблюдениям эксперта, Анкара хотела бы, чтобы Москва разрешила доставлять гуманитарную помощь в Северную Сирию напрямую через турецкие пограничные переходы, поскольку мандат ООН истекает в следующем месяце.



«Помимо этой насущной проблемы в Ливии, Сирии, Украине и на Южном Кавказе Анкара и Москва снова и снова находят способы заключать сделки, несмотря на то что остаются по разные стороны конфликтов». – подчеркнул Эрдемир.





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