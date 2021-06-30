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Глава Минобороны Японии Киси выразил недовольство активностью российских военных на Курилах

, 10:38 Источник: ТАСС

Глава Минобороны Японии Киси выразил недовольство активностью российских военных на Курилах
Alexandr Liskin/Global Look Press

Токио обвинил авиацию Российской Федерации в том, что она активно действует вблизи японской территории. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси.

Когда он посещал военную базу Титосэ на Хоккайдо, он заявил о необходимости задействовать Силы самообороны страны для обеспечения защиты воздушного пространства на севере Японии. По данным агентства Kyodo, Киси отметил, что Россия занимается активным сбором сведений в прилегающем к Японии воздушном пространстве. Кроме того, он выразил недовольство частыми военными учениями РФ.

По словам Киси, Токио не должен игнорировать дальние полеты принадлежащих РФ самолетов над Охотским и Японским морями. Речь идет также об истребителях и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения.

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