Глава Минобороны Японии Киси выразил недовольство активностью российских военных на Курилах

Токио обвинил авиацию Российской Федерации в том, что она активно действует вблизи японской территории. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси.
Когда он посещал военную базу Титосэ на Хоккайдо, он заявил о необходимости задействовать Силы самообороны страны для обеспечения защиты воздушного пространства на севере Японии. По данным агентства Kyodo, Киси отметил, что Россия занимается активным сбором сведений в прилегающем к Японии воздушном пространстве. Кроме того, он выразил недовольство частыми военными учениями РФ.
По словам Киси, Токио не должен игнорировать дальние полеты принадлежащих РФ самолетов над Охотским и Японским морями. Речь идет также об истребителях и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения.
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