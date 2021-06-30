Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

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30 июня 2021, 08:22 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Некоторые страны Европейского союза пытаются “развести” Украину. Среди них Италия, Германия и Франция. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Он выразил недовольство отказом немецких властей поставлять на украинскую территорию вооружение. Также он сомневается в том, что Берлин будет поддерживать Украину после начала эксплуатации проекта “Северный поток - 2” в плане сохранения транзита “голубого топлива” через страну, о чем ранее заявлял посол ФРГ на украинской территории.

Эксперт подчеркнул, что упомянутые европейские страны нацелены на “удушение” Украины, ведь им нужна страна, неспособная сопротивляться. По словам Загороднего, Венгрия “негласно поддерживает Россию” и предъявляет Киеву территориальные претензии, а Германия поставляет этой стране вооружение. “Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару”, - добавил он.

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