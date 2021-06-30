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Экс-депутат Рады Мураев допустил распад Украины на четыре части в будущем

, 07:23 Источник: РИА Новости

Экс-депутат Рады Мураев допустил распад Украины на четыре части в будущем
Nina Liashonokukrinform/Global Look Press

Украина является нежизнеспособной страной в экономическом плане, будучи не в состоянии себя содержать. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он подчеркнул, что страна “живет в кредит”, в будущем ее ждет разделение на четыре части. В пример Мураев привел Югославию, отметив, что Киев должен понимать, что та страна стала не последней, которая в прошлом была разделена на несколько частей. По его мнению, в текущем веке подобная участь ждет именно Украину.

Экс-депутат указал на то, что Румыния, Польша и Венгрия вкладывают денежные средства в сопредельные территории Украины, раздают ее жителям свои паспорта, поскольку имеют свои планы на эту страну. Кроме того, он выразил недовольство заявлениями Зеленского о том, что Советский Союз являлся “агрессором”, добавив, что, придерживаясь данной логики, стоит передать 5 “подаренных” Украине областей европейским странам.

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