Боррель призвал Евросоюз более творчески поддерживать правозащитников и гражданское общество в России

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29 июня 2021, 22:36

Жозеп Боррель, фото: MFA Russia/Global Look Press

Брюссель и далее будет оказывать поддержку представителям гражданского общества и правозащитникам в Российской Федерации. Такое заявление в своей статье “Как быть с Россией” сделал Жозеп Боррель, занимающий пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По его словам, отношения между Москвой и Европейским союзом сегодня являются сложными. Он объяснил это тем, что соответствующий политический выбор сделали власти России. При этом Боррель заявил о необходимости упрощать выдачу виз ученым и студентам, что позволит укрепить контакты между людьми, сообщает "Свободная пресса".

Представитель Евросоюза подчеркнул, что ЕС должен демонстрировать еще большую гибкость касательно поддержки правозащитников и гражданского общества на российской территории. Боррель сказал, что в Евросоюзе нужно "быть более гибкими и творческими" в этом плане.

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