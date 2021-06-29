В Минобороны РФ заявили, что пролёт российских самолётов от фрегата Нидерландов Evertsen был на безопасном расстоянии

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29 июня 2021, 22:09 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российском оборонном ведомстве поделились подробностями инцидента в Черном море, участником которого стал принадлежащий Нидерландам корабль Evertsen. При этом днем ранее эсминец Соединенного Королевства Defender вошел в российские воды у мыса Фиолент в Крыму.

Отметим, что оборонное ведомство Нидерландов ранее заявило, что российская сторона нарушила права на свободное пользование открытого моря. По данным ведомства, истребители РФ “имитировали атаки”, в течение нескольких часов “запугивая” экипаж Evertsen. Сообщается, что российские самолеты несли с собой ракеты класса “воздух - поверхность” и бомбы. Нидерландская сторона отметила, что у Evertsen после опасного пролета российских истребителей нарушилась работа электронного оборудования.

В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что принадлежащий Нидерландам корабль пребывал в нейтральных водах и в какой-то момент направился в сторону Керченского пролива. Российская сторона попыталась предотвратить нарушение границы. Для этого осуществили взлет бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Далее фрегат изменил курс. Сообщается, что российские самолеты пролетали на безопасном расстоянии от Evertsen.

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