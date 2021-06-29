Украинский генерал Романенко не исключил проход кораблей НАТО у Крыма вслед за эсминцем Defender

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29 июня 2021, 21:38 Источник: РИА Новости

Rob Powell/Global Look Press

Украинские корабли и принадлежащие Североатлантическому альянсу суда могут пройти в водах Крымского полуострова после того, как это сделал эсминец Соединенного Королевства Defender. Такого мнения придерживается Игорь Романенко, ранее занимавший пост замначальника Генштаба ВСУ.

Журналисты поинтересовались у него, могут ли украинское руководство и союзники Киева воспользоваться “кратким маршрутом из Одессы в Батуми через мыс Фиолент”. Романенко не исключил такой сценарий развития ситуации.

Кроме того, он отметил, что вход принадлежащего Великобритании Defender в воды России можно рассматривать как “протест”. Он добавил, что это верное решение, поскольку “россияне понимают только силу”.

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