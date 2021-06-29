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Координатор Госдепа Дехарт призвал Вашингтон придерживаться аккуратных отношений с Россией

, 21:19 Источник: РИА Новости

Координатор Госдепа Дехарт призвал Вашингтон придерживаться аккуратных отношений с Россией
pixabay.com

В Государственном департаменте США призвали Вашингтон к аккуратным отношениям с Российской Федерацией. Об этом сообщил Джеймс Дехарт, координатор американского ведомства по Арктическому региону.

Он подчеркнул, что американскому руководству следует избегать возвращения к тем отношениям с Москвой, которые наблюдались до 2014 года. Дехарт отметил, что США выступают за суверенитет Украины. По его словам, Вашингтон поддерживает решения, принятые семь лет назад.

Кроме того, на организованной Центром стратегических и международных исследований виртуальной дискуссии он заявил о необходимости максимизации американскими властями “использования существующих механизмов”. Дехарт добавил, что когда заходит речь о РФ, требуется солидарность в Североатлантическом альянсе.

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