Координатор Госдепа Дехарт призвал Вашингтон придерживаться аккуратных отношений с Россией

В Государственном департаменте США призвали Вашингтон к аккуратным отношениям с Российской Федерацией. Об этом сообщил Джеймс Дехарт, координатор американского ведомства по Арктическому региону.
Он подчеркнул, что американскому руководству следует избегать возвращения к тем отношениям с Москвой, которые наблюдались до 2014 года. Дехарт отметил, что США выступают за суверенитет Украины. По его словам, Вашингтон поддерживает решения, принятые семь лет назад.
Кроме того, на организованной Центром стратегических и международных исследований виртуальной дискуссии он заявил о необходимости максимизации американскими властями “использования существующих механизмов”. Дехарт добавил, что когда заходит речь о РФ, требуется солидарность в Североатлантическом альянсе.
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