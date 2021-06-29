Эксперт из США Молони связал усиление сотрудничества Китая и России с допущенной Вашингтоном ошибкой

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29 июня 2021, 18:57 Источник: ПолитРоссия

pixabay.com

Активное сотрудничество КНР и РФ способно пошатнуть “мировое господство” Соединенных Штатов, поскольку Белый дом выбрал неверную стратегию в российско-американских отношениях. Такого мнения придерживается эксперт из США Уильям Молони. Его слова приводит издание The Hill.

В публикации говорится, что американское руководство с конца холодной войны пыталось не допускать провокаций в отношениях с Россией, стараясь уважать Москву. При этом в 2016 году США взялись за иную политику. Молони отметил, что когда Трамп занимал президентское кресло, Вашингтон предвзято и жестко относился к РФ.

По мнению эксперта, как раз в этом Вашингтон и допустил основную ошибку, и политика США привела к тесному сотрудничеству Пекина и Москвы. “Сегодня мы проходим через то, что в еще более ранние опасные времена Уинстон Черчилль назвал “надвигающейся бурей”, - добавил Молони.

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