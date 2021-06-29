Научный сотрудник Карпентер заявил, что Украина не дотягивает до уровня союзника США

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29 июня 2021, 17:39 Источник: inosmi.ru

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На украинской территории, говоря о ситуации с правами человека, наблюдается серьезный кризис. Такого мнения придерживается Тед Гален Карпентер, являющийся старшим научным сотрудником в области внешней и оборонной политики в Институте Катона.

Он рассказал, почему Вашингтону не следует делать Киев своим союзником. Соответствующий материал появился на страницах National Interest. Специалист подчеркнул, что семь лет назад на Украине в государственном перевороте были задействованы неонацистские и ультранационалистические группировки с “уродливыми ценностями”. По словам Карпентера, без них до сих пор не обходятся политические решения украинского руководства.

Научный сотрудник отметил, что те, кто заявляют о необходимости союза с Украиной, игнорируют данный факт. Специалист указал на то, что Киев демонстрирует “ разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам”. По мнению колумниста, на сегодняшний день Украина не может быть важным союзником Белого дома. Эта страна, добавил Карпентер, способна втянуть США в войну, которая Вашингтону не нужна.

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