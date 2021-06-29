Форум регионов России и Белоруссии пройдет с участием Путина и Лукашенко 1 июля по видеосвязи

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29 июня 2021, 16:16

Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко станут участниками пленарного восьмого Форума регионов России и Белоруссии. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.

Мероприятие состоится первого июля. Лидеры двух стран примут участие в нем в режиме видеоконференцсвязи. Темой предстоящего заседания станет “Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации”.

Кроме того, подчеркивается, что к мероприятию присоединится руководство правительств обоих государств, Совета Республики Национального собрания Белоруссии и российского Совфеда. Также участниками запланированного заседания станут руководители Постоянного комитета Союзного государства, главы белорусских и российских регионов.

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