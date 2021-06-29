Форум регионов России и Белоруссии пройдет с участием Путина и Лукашенко 1 июля по видеосвязи
29 июня 2021, 16:16
Глава российского государства Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко станут участниками пленарного восьмого Форума регионов России и Белоруссии. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.
Мероприятие состоится первого июля. Лидеры двух стран примут участие в нем в режиме видеоконференцсвязи. Темой предстоящего заседания станет “Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации”.
Кроме того, подчеркивается, что к мероприятию присоединится руководство правительств обоих государств, Совета Республики Национального собрания Белоруссии и российского Совфеда. Также участниками запланированного заседания станут руководители Постоянного комитета Союзного государства, главы белорусских и российских регионов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.