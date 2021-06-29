Песков сообщил, что «Прямую линию» с Путиным не отменили из-за появления технологичных приемов

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29 июня 2021, 14:02 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему не отменили «Прямую линию» с Владимиром Путиным из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Мероприятие пройдет 30 июня.

Песков напомнил, что в прошлом году «Прямая линия» состоялась в смешанном формате, одновременно с итоговой пресс-конференцией президента. По его словам, сейчас технологические приемы позволяют гражданам страны самостоятельно задавать вопросы Владимиру Путину, например, через приложение в смартфоне. Он пояснил, что направить вопрос можно любым способом: видеообращение, видеозвонок, звуковое сообщение, телефонный звонок, обращение на сайт, смс и пр. Пресс-секретарь добавил, что теперь не требуется посещать специальные места или направлять съемочные группы.

Таким образом, не нарушается санитарный режим, заключил официальный предствитель Кремля,

Напомним, что вопросы принимаются в виде СМС или ММС на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, а также через приложение «Москва – Путину», сайт moskva-putinu.ru и официальные группы программы в социальных сетях.

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