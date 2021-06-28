Путин заявил о скорой постановке на боевое дежурство системы ПВО С-500 и ракет «Циркон» и «Сармат»

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28 июня 2021, 17:45

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в стране.

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений», - поделился глава государства на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

Путин отметил, что среди новых систем вооружений - межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы. Президент добавил, что реализация госпрограммы вооружения с горизонтом планирования до 2034 года будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала РФ.

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