The Times: Меркель выступит за запрет въезда в Евросоюз граждан Великобритании из-за COVID-19

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28 июня 2021, 12:06

pixabay.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложит причислить Соединенное Королевство к странам, которые вызывают обеспокоенность в плане распространения коронавирусной инфекции. Данная информация поступила от газеты The Times.

С таким заявлением Меркель выступит на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы 28 июня. Благодаря этому Евросоюз сможет не принимать на своей территории британских туристов. При этом речь идет как о вакцинированных гражданах, так и о тех, кто еще не прививался.

Газета сообщает, что канцлер ФРГ обеспокоена распространением дельта-варианта коронавируса на британской территории. Подчеркивается, что инициативу не станут поддерживать такие страны, как Мальта, Испания, Португалия, Кипр и Греция. На днях Меркель должна встретиться с британским премьер-министром Джонсоном, который, как отмечает The Times, попросит ее не выступать с подобным предложением.

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