Аргументы Недели Политика 13+

Матвиенко заявила о слаженной работе России и Казахстана в противостоянии COVID-19

, 11:42 Источник: РИА Новости

Матвиенко заявила о слаженной работе России и Казахстана в противостоянии COVID-19
Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Казахстан и Российская Федерация демонстрируют сплоченность в борьбе с пандемией коронавируса. Перед лицом COVID-19 и население, и власти обеих стран действуют слаженно. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Она отметила, что Россия и Казахстан противостоят коронавирусной инфекции с меньшими потерями, нежели остальные страны. При этом Матвиенко на 16-м заседании комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Совфедом ФС РФ вспомнила казахскую пословицу: “Нет стены, которую народ не возьмет”.

Кроме того, она подчеркнула, что и в Казахстане, и в России в настоящее время наблюдается активная вакцинация. Она добавила, что одержать вверх над пандемией можно лишь посредством прививок.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Происшествия