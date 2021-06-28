Матвиенко заявила о слаженной работе России и Казахстана в противостоянии COVID-19

Казахстан и Российская Федерация демонстрируют сплоченность в борьбе с пандемией коронавируса. Перед лицом COVID-19 и население, и власти обеих стран действуют слаженно. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Она отметила, что Россия и Казахстан противостоят коронавирусной инфекции с меньшими потерями, нежели остальные страны. При этом Матвиенко на 16-м заседании комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Совфедом ФС РФ вспомнила казахскую пословицу: “Нет стены, которую народ не возьмет”.
Кроме того, она подчеркнула, что и в Казахстане, и в России в настоящее время наблюдается активная вакцинация. Она добавила, что одержать вверх над пандемией можно лишь посредством прививок.
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