Аргументы Недели Политика 13+

Главком ВС Мьянмы Хлайн заявил о стремлении Запада «разрушить государство»

, 11:18 Источник: РИА Новости

Главком ВС Мьянмы Хлайн заявил о стремлении Запада «разрушить государство»
pixabay.com

Западные государства стремятся к тому, чтобы Мьянмой руководили подконтрольные им лица. Такое заявление сделал Мин Аун Хлайн, верховный главнокомандующий вооруженными силами этой страны.

Он подчеркнул, что Запад намеренно вмешивается во внутренние дела Мьянмы, пытается всеми силами “разрушить государство”. По словам Хлайна, разрушению страны способствует то, “что они пишут и делают”.

Кроме того, он отметил, что Запад задействует в этих целях СМИ, дипломатические связи. Хлайн обвинил во вмешательстве во внутренние дела Мьянмы в том числе ряд международных организаций, включая гражданские и ООН.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Происшествия