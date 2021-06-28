Главком ВС Мьянмы Хлайн заявил о стремлении Запада «разрушить государство»

Западные государства стремятся к тому, чтобы Мьянмой руководили подконтрольные им лица. Такое заявление сделал Мин Аун Хлайн, верховный главнокомандующий вооруженными силами этой страны.
Он подчеркнул, что Запад намеренно вмешивается во внутренние дела Мьянмы, пытается всеми силами “разрушить государство”. По словам Хлайна, разрушению страны способствует то, “что они пишут и делают”.
Кроме того, он отметил, что Запад задействует в этих целях СМИ, дипломатические связи. Хлайн обвинил во вмешательстве во внутренние дела Мьянмы в том числе ряд международных организаций, включая гражданские и ООН.
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